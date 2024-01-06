İzmir Büyükşehir’den Barış Manço’ya büyük saygısızlık

Yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi art arda yaptığı paylaşımlarla geride kalan 5 yıllık görev süresi boyunca kentte hayata geçirdiği çevreci yatırımları anlata anlata bitiremeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'sözde çevreci' maskesini SABAH düşürdü.

MANÇO'NUN AZİZ HATIRASINA BÜYÜK SAYGISIZLIK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, geçtiğimiz günlerde 81. Doğum gününü kutladığımız usta sanatçı Barış Manço'nun aziz hatırasını yaşatmak için Buca Evka 1'de, adına oluşturulan Barış Manço Ormanı'nı adeta çöplüğe çevirdiği ortaya çıktı.

ÇÖPÜ DÖKÜP ÜZERİNİ TOPRAKLA ÖRTÜYORLAR

Bir ihbarı değerlendiren SABAH, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolündeki Barış Manço Ormanı'na gitti. Buca Evka1'de betonarme binaların arasına sıkışmış ender yeşil alanlardan birisi olarak dikkat çeken ağaçlandırma alanına büyükşehir belediyesinin kendi sorumluluk alanı içinde yer alan park ve bahçelerden topladığı atıkları, önce döküp daha sonra iş makinaları ile toprakla üzerini örttüğü görüldü.

Alana sadece park bahçe atıkları değil, araba lastikleri, koltuk takımları ve plastik materyallerin de gömüldüğü dikkatlerden kaçmadı.

FACİAYA DAVETİYE

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Barış Manço Ormanında altına imza attığı çevre katliamı bununla da sınırlı kalmadı. Bünyesinde dere yataklarının temizliğinden sorumlu İZSU Genel Müdürlüğünü de barındıran İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ağaçlandırma alanına kamyonlarla getirilen çöpleri yine aynı ağaçlandırma alanı içinden geçen dere yatağına döktüğü, ardından da çöplerin üzerinin yine belediyeye ait iş makinaları ile toprakla kapatıldığı gözlendi.

Tunç Soyer'in yönetim kurulu başkalığını yaptığı İZSU Genel Müdürlüğü, her yıl kent genelinde su baskınlarını önlemek amacıyla İzmirlinin vergileri ile oluşturulan yüz milyonlarca liralık kaynağı dere yataklarını temizlemek için harcarken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi eli ile Buca'da bir yandan doğayı katledip diğer yandan da dere yataklarını çöplerle doldurarak olası bir sel felaketine zemin hazırlaması skandal olarak nitelendirildi.

GÖZLER ÇEVRE ŞEHİRCİLİKTE

Şimdi tüm gözler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ağaçlandırma alanına çöp döküp depolamak için İl Müdürlüğünden izin alıp almadığı merak konusu oldu.

HARMANDALI'NDA MAHKEME KARARINI YOK SAYMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalında da çevre felaketine imza atmıştı. İzmir 4. İdare Mahkemesi, Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümüne ilişkin işlemi geçtiğimiz yıl haziran ayında iptal etmesine rağmen Büyükşehir Belediyesi mahkeme kararını yok sayarak çöp dökümüne devam etmişti. Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, mahkeme kararını uygulamayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve bürokratlar hakkında savcılığa görevi kötüye kullandıkları iddiası ile suç duyurusunda bulunmuştu. İzmir Valiliği de savcılıktan gelen yazı doğrultusunda Soyer ve bürokratları hakkında ön inceleme başlatmıştı.

ÇİĞLİ'DE PİS SULARI ARITMADAN DENİZE VERMİŞLERDİ

Büyükşehir Belediyesinin altına imza attığı diğer bir çevre katliamı ise İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde yaşanmıştı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri arıtma tesisinde koku denetimi yaparken kolektörler aracılığı ile arıtma tesisine yönlendirilen pis suyun arıtılmadan denize deşarj edildiği tespit edilmiş, bakanlık, tesisi işleten İZSU Genel Müdürlüğü'ne yüzbinlerce lira idari para cezası kesmişti. Yine bakanlığın yaptığı denetimlerde İZSU tarafından il genelinde işletilmekte olan 70 arıtma tesisinden 40'ının çevre izin belgesinin olmadığı ortaya çıkmıştı.