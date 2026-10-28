Haberler Yaşam Haberleri İzmir Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Midesinden çıkanlar şoke etti! İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 28.10.2026 19:14 Son Güncelleme: 28.10.2026 19:34

İzmir Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Midesinden çıkanlar şoke etti! İşte o görüntüler...

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda polisin şüphe üzerine sağlık kuruluşuna sevk ettiği yolcunun midesinde 47 kapsül halinde toplam 322 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
İzmir Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: Midesinden çıkanlar şoke etti! İşte o görüntüler...
  • ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümünde şüpheli hareketler sergileyen kişiyi takibe aldı.

Bir süre sonra durdurulan şüpheli, detaylı beden incelemesi için sağlık kuruluşuna sevk edildi. Sağlık merkezinde uzman ekiplerin gözetiminde yapılan iç beden muayenesinde, şüphelinin midesinde 47 kapsül halinde toplam 322 gram ağırlığında metamfetamin bulundu.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

#NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Midesinden çıkanlar şoke etti! İşte o görüntüler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA