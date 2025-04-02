İzmir Kemalpaşa’da korkunç cinayet: Doğukan Orhan öldürüldü!

Kavgada Doğukan Orhan tabancayla vuruldu. Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen E.A. (22), F.A. (22), G.A. (22), A.A.(30), B.A. (19), E.A. (29) ve D.A.'yı (28) gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A ve G.A. tutuklandı. Diğer 5 şüpheliden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı...