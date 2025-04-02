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Giriş Tarihi: 2.4.2025 10:45 Son Güncelleme: 2.4.2025 10:46

İzmir Kemalpaşa'da korkunç cinayet: Doğukan Orhan öldürüldü!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan tartışmada Doğukan Orhan (25) tabancayla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. İşte detaylar...

DHA
İzmir Kemalpaşa’da korkunç cinayet: Doğukan Orhan öldürüldü!

Kanlı olay, 30 Mart'ta Kemalpaşa ilçesinde yaşandı. Doğukan Orhan (25) ile bir grup arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Kavgada Doğukan Orhan tabancayla vuruldu. Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen E.A. (22), F.A. (22), G.A. (22), A.A.(30), B.A. (19), E.A. (29) ve D.A.'yı (28) gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A ve G.A. tutuklandı. Diğer 5 şüpheliden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı...

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İzmir Kemalpaşa'da korkunç cinayet: Doğukan Orhan öldürüldü!
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