İzmir Körfezi’nde yağmur sonrası yüzey temizliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışlı havaların ardından yalnızca kent merkezinde, dere yataklarında ve yağmur suyu hatlarında değil, yağmurun taşıdığı atıkların son durağı olan İzmir Körfezi'nde de yoğun bir temizlik çalışması yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri yağmur sularıyla sürüklenip Körfez'de birikerek deniz ekosistemini tehdit eden evsel ve doğal atıkları toplamak için çalışmalarını sürdürüyor.

EKİPLER EŞ ZAMANLI ÇALIŞIYOR

Karataş sahilinde yürütülen çalışmalarda da deniz süpürge gemileri ve kara ekipleri eş zamanlı görev yaparak Körfez'e ulaşan atıkları temizliyor.

SOKAKTA BAŞLAYAN TEMİZLİK DENİZDE SON BULUYOR

Yağışlarla birlikte kent genelindeki atıkların Körfez'e taşındığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Saygın Yörük, deniz kirliliğinin yalnızca kıyılara bırakılan çöplerden kaynaklanmadığını belirtti. Yörük, "Aslında hiç denize kıyısı olmayan bir yerde gördüğünüz kirlilik unsuru, bir atık öbeği bile rüzgârlarla, yağmur sularıyla ve sel sularıyla sonunda maalesef denize geliyor. Aynı şekilde derelerde ve sulak alanlarda gözlemlediğimiz atıkların da son durağı deniz oluyor. Bu durum denizde gerçekten çok yoğun bir kirliliğe neden oluyor. Arkadaşlarımız ekipmanlarıyla birlikte haftanın 7 günü aralıksız çalışıyor" dedi.

FARKLI ARAÇ VE EKİPMANLAR KULLANILIYOR

Körfez'deki temizlik çalışmalarının farklı araç ve ekipmanlarla sürdürüldüğünü anlatan Yörük, "Bugün Karataş sahilindeyiz. Kara temizlik ekiplerimiz günlük temizlik rutinini gerçekleştiriyor. Karadan kepçelerle, denizden deniz süpürge gemilerimizle her gün temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor. Gemilerin yanaşamadığı, kepçelerle ulaşılamayan noktalarda ise amfibi araçlarımızla atık toplama faaliyetlerini yürütüyoruz. Böylece farklı noktalarda biriken atıklara müdahale edebiliyoruz" diye konuştu.

KÖRFEZDEN YILDA 1500 TON ATIK ÇIKARILIYOR

Körfez'den çıkarılan atık miktarının kirliliğin boyutunu ortaya koyduğunu vurgulayan Yörük, "Yılda ortalama bin 500 ton atık çıkıyor. Bu çok ciddi bir rakam ve maalesef bunların büyük bölümünü evsel atıklar oluşturuyor. Denizlerimize ulaşan bu atıklar yalnızca görüntü kirliliği yaratmıyor, deniz ekosistemini de olumsuz etkiliyor. Biz ekiplerimizle sürekli temizlik yapıyoruz ancak bu kirliliğin önlenmesi için herkesin sorumluluk alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TEMİZLEMENİN EN GÜZEL YOLU HİÇ KİRLETMEMEK"

Deniz kirliliğinin önlenmesi için yurttaşlara çağrıda bulunan Yörük, sözlerini şöyle tamamladı: "Denizi kirleten her türlü unsur su kaynaklarımızı ve deniz ekosistemini de ciddi anlamda etkiliyor. Tatlı su kaynaklarımızı, içme suyumuzu ve denizlerimizi korumak hepimizin sorumluluğu. Bu yüzden yalnızca kıyılarımızda değil, yaşadığımız her yerde çevremizi temiz tutmalıyız."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör