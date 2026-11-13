İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: Kadın yapılanmasına darbe! 29 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel kadın eğitim yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün güncel kadın eğitim yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 32 şüpheli belirlendi.
13 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 13 Kasım 2026 günü saat 06.30'da İzmir merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİNİN YURT DIŞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ
Hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.