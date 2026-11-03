İzmir merkezli 17 ilde uyuşturucu suç örgütüne yönelik operasyon! 70 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu: 31 şüpheli yakalandı

Adana, Antalya, Bitlis, Bursa, Düzce, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Karabük, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Rize ve İzmir'de uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması suçuna yönelik çalışmalar yürütüldü. Düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda toplam 70 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

2 MİLYAR 100 MİLYON LİRA İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

350 personel ve 1 teknoloji tespit köpeğinin görev aldığı operasyonda; uyuşturucu suç örgütünün 2 milyar 100 milyon lira işlem hacminin bulunduğu, nakit kuryeler aracılığıyla 29 milyon 100 bin lira suç gelirini yurt dışına çıkardıkları, 479 milyon lirayı profesyonel aklayıcılar tarafından parçalara bölerek kripto varlık transferleriyle soğuk cüzdanlara aktardıkları, 163 bin adet uyuşturucu içerikli tablet ve 94 kilogram uyuşturucu maddenin yasa dışı ticaretiyle bağlantılı oldukları tespit edildi.

70 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon sonucunda, şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri değerlendirilen 6 taşınmaz, 8 motorlu taşıt ve 4 şirketteki ortaklık payları olmak üzere toplam 70 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ve dokümana, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu maddeye el konuldu.

"OPERASYONLARIMIZI ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için uyuşturucuya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.