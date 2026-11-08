İzmir merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 35 tutuklama

FİRARİ 9 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve başka suçtan cezaevinde oldukları belirlenen 7 şüpheli için de tutuklama kararı verildi.

Firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarıyla ilgili yasa dışı bahis faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütülmüş, 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 36'sı İzmir merkezli İstanbul, Adana, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Ankara, Aydın, Bartın, Isparta, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla ve Gaziantep'te yakalanmış, 7'sinin cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör