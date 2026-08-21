SON DAKİKA | İzmir merkezli 4 ilde Yalı ve Forza operasyonu: 28 şüpheli gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göztepe Spor Kulübü taraftar grupları Yalı ve Forza içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen iki ayrı silahlı suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, 2025 yılında başlayıp 2026 yılına kadar devam ettiği değerlendirilen silahlı tehdit, kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, iş yeri ve ikamet kurşunlama ile mala zarar verme olayları mercek altına alındı.

İKİ GRUP ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada; müşteki ve tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, iletişim kayıtları, HTS analizleri, PTS verileri, güvenlik kamerası görüntüleri ve fiziki takip çalışmalarının birlikte değerlendirildiği bildirildi. Soruşturmada, iki grubun karşı gruba üstünlük sağlamak, örgütsel hakimiyet kurmak, intikam almak ve korku oluşturmak amacıyla sistematik şekilde silahlı eylemler gerçekleştirdiği yönünde kuvvetli suç şüphesi oluştuğu belirtildi.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA SİLAHLI KAVGA

Dosyada, 19 Eylül 2025'te Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasının ardından çıkan silahlı kavgada Yalı grubu üyelerinden E.Ö.'nün hayatını kaybetmesi ve G.K.'nın yaralanması da yer aldı. Olayın ardından her iki gruptan 19 şüphelinin tutuklandığı aktarıldı. Soruşturmada ayrıca iş yeri ve ev kurşunlama, silahlı saldırı girişimi, bıçaklı yaralama ve ateşli silahla yaralama gibi çok sayıda olayın da incelendiği kaydedildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yalı Silahlı Suç Örgütü içerisinde 31, Forza Silahlı Suç Örgütü içerisinde ise 28 şüphelinin tespit edildiği bildirildi. İzmir merkezli operasyonun Kocaeli, Konya ve Muğla'nın da dahil olduğu 4 ilde, toplam 39 adrese eş zamanlı gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, operasyon kapsamında suç örgütü yöneticilerinin tamamının yakalandığı açıklandı.

KULÜP YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARI YOK

Öte yandan soruşturmada Göztepe Spor Kulübü yöneticileri ve çalışanlarından hiçbir kişinin operasyon kapsamında bulunmadığı özellikle belirtildi. Aramalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 uyuşturucu hap, 1 rambo bıçağı, 1 samuray bıçağı, 1 beyzbol sopası, 45 kuru sıkı mermisi, 50 av tüfeği kartuşu, 1 uzun namlu şarjörü ve havalı tabanca mermileri ele geçirildi.