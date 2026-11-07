İzmir merkezli dev operasyon: Telegram üzerinden asılsız ihbar ve şantaj tuzağı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Telegram uygulamasında grup oluşturduğu tespit edildi. Bu grup üzerinden örgütlü hareket eden şüphelilerin, para karşılığında toplumda infial oluşturabilecek bomba, fuhuş ve terör saldırısı içerikli asılsız ihbarlarda bulunduğu belirlendi. Farklı illerde toplam 45 asılsız ihbar gerçekleştiren şüphelilerin, müştekilere yönelik şantaj ve tehdit eylemleriyle haksız ekonomik menfaat sağladığı tespit edildi.