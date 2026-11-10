İzmir’de 10 Kasım yürüyüşü gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 88'inci yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Anma programları kapsamında, 350 metrelik dev Atatürk posteriyle "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Berkan Alptekin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Koordinatörü Ahmet Diker ve çok sayıda İzmirli katıldı. Alsancak Vapur İskelesi önünde bir araya gelen katılımcılar, saat 14.00'te yürüyüşe başladı. 1. Kordon boyunca ilerleyen kortej, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve sporcuların yanı sıra siyah kıyafetler giyerek yakalarına Atatürk portreleri takan İzmirliler, 350 metrelik posteri sessizce taşıdı. İzmirliler de yürüyüş boyunca korteje eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör