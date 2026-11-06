İzmir’de 11 saat süren estetik ameliyat geçiren doktor hayatını kaybetti: Acılı eşten ihmal iddiası...

Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, önceki gün Konak ilçesindeki bir özel hastanede yüz gerdirme estetiği yaptırdı. Estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında iddiaya göre 11 saat süren ameliyatın ardından kalbinin durduğu belirlenen Uzm. Dr. Yılmaz, uzun süre yapılan kalp masajının ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı. Hastanedeki uzman ekibin çabalarına rağmen Uzm. Dr. Yılmaz, hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Uzm. Dr. Yılmaz'ın eşi Dr. Turgut Yılmaz, "Ameliyattan sonra servise çıkarıldı. Ayağa kaldırdığımızda bilinci kayboldu, solunum ve nabzı durdu. Uzun süre müdahale edildi. Üzgünüz yaşamını yitirdi" dedi.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Konak ilçesinde özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı sonrası yaşamını yitiren evli, 2 çocuk annesi Dr. Emine Yılmaz (60) için Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Yılmaz'ın eşi Dr. Turgut Yılmaz, çocukları Yağmur Yılmaz, Bartu Yılmaz, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Emine Yılmaz'ın cenazesi, Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'YASAL SÜREÇ BAŞLATTIK, TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Olayla ilgili konuşan eşi Dr. Turgut Yılmaz, "Plastik estetik operasyon sonrasında Derin Ven Tromboz'a (DVT) bağlı kardiyak arrest gelişti. Birkaç gün yoğun bakımdan sonra vefat etti. Radyoloji uzmanıyım. Ameliyatın uzun sürdüğünü ve kan sulandırıcı ilaç başlanmadığını düşünüyorum. Yasal süreç başlattık, takipçisi olacağız" dedi.
'KAN SULANDIRICI VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'
Dr. Yılmaz, "Şöyle bir ihmal olduğunu düşünüyorum. Ameliyat süresi çok uzun. Yaklaşık 11 saat sürdü. Böyle uzun süreli ameliyatlarda 'Kleksan' dediğimiz kan sulandırıcı ilacın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cerrah olmasam da bu sürecin toplardamar pıhtılaşmasına sebep olduğu kanaatindeyim. Çok üzüntülüyüm. Söyleyebilecek bir şey bulamıyorum" diye konuştu.
Doktor Emine Yılmaz