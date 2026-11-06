İzmir’de 11 saat süren estetik ameliyat geçiren doktor hayatını kaybetti: Acılı eşten ihmal iddiası...

'KAN SULANDIRICI VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Dr. Yılmaz, "Şöyle bir ihmal olduğunu düşünüyorum. Ameliyat süresi çok uzun. Yaklaşık 11 saat sürdü. Böyle uzun süreli ameliyatlarda 'Kleksan' dediğimiz kan sulandırıcı ilacın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cerrah olmasam da bu sürecin toplardamar pıhtılaşmasına sebep olduğu kanaatindeyim. Çok üzüntülüyüm. Söyleyebilecek bir şey bulamıyorum" diye konuştu.



Doktor Emine Yılmaz

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