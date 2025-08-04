İzmir’de 19 saatlik su kesintisi!

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklamada, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışmaları nedeniyle 4 Ağustos Pazartesi günü saat 09:00 ile 5 Ağustos Salı günü saat 04:00 arasında su kesintisi olacağı belirtildi.

Açıklamada, çalışma nedeniyle Konak İlçesine bağlı Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Zeybek, Yavuz Selim, Millet, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif, Mehtap, Ferahlı, İsmet Paşa ve Levent mahalleleri ile Bornova ilçesine bağlı Çamkule ve Meriç mahallelerine 19 saat su verilemeyeceği kaydedildi.