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Giriş Tarihi: 21.10.2026 10:05

İzmir’de 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi

İzmir Konak’ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait paha biçilemez tarihi eser ele geçirildi. Kültür varlığı niteliğindeki heykel başıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir’de 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
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İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

2 BİN YILLIK ESER ELE GEÇİRİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince Konak ilçesinde çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Yetkililer tarafından yapılan incelemede, tarihi eserin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#İZMİR
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İzmir’de 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
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