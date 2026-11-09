İzmir’de 525 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda farklı dönemlere ait 525 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonda; Arkaik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 284 obje, İslami, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 226 sikke, Antik Roma döneminde kullanılan 10 dişçilik aleti ve dini ritüellerde kullanıldığı belirlenen insan tasvirli 5 figürin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli inceleme başlatıldı.