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Giriş Tarihi: 09.11.2026

İzmir'de 525 parça tarihi eser ele geçirildi

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İzmir’de 525 parça tarihi eser ele geçirildi
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İzmir'in Aliağa ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda farklı dönemlere ait 525 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonda; Arkaik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 284 obje, İslami, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 226 sikke, Antik Roma döneminde kullanılan 10 dişçilik aleti ve dini ritüellerde kullanıldığı belirlenen insan tasvirli 5 figürin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli inceleme başlatıldı.

#ALİAĞA #İZMİR #ROMA #BİZANS
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İzmir'de 525 parça tarihi eser ele geçirildi
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