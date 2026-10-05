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Giriş Tarihi: 5.10.2026 01:41

İzmir'de 7 araç zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde 7 otomobil, 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekiciler vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırılırken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA
İzmir’de 7 araç zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı
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Kaza, saat 23.10 sıralarında Altınyol Caddesi Şaraphane Köprüsü inişinde meydana geldi. Konak'tan Bornova istikametine seyir halinde olan otomobillerden birisinin ani fren yapması sonucu, arkadan gelen araçların ve 1 motosikletin de dahil olduğu zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada 7 otomobil ve 1 motosiklette hasar meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla ve kendi imkanlarıyla çevredeki hastanelere giden biri sürücü, diğerleri yolcu olan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekiciler vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırılırken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#112 ACİL SAĞLIK #BORNOVA #İZMİR #KONAK
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İzmir'de 7 araç zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı
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