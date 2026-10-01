İzmir’de akılalmaz hırsızlık! Milyonlarca liralık kabloları çaldılar: 3 şüpheli gözaltında!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Ağustos'ta bir iş yerinde meydana gelen yüksek meblağlı kablo hırsızlığı olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.