Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de akılalmaz hırsızlık! Milyonlarca liralık kabloları çaldılar: 3 şüpheli gözaltında!
Giriş Tarihi: 1.10.2026 16:34

İzmir’de akılalmaz hırsızlık! Milyonlarca liralık kabloları çaldılar: 3 şüpheli gözaltında!

İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen hırsızlık akıllara durgunluk verdi. Bir iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 5.5 milyon lira olan kabloları çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
İzmir’de akılalmaz hırsızlık! Milyonlarca liralık kabloları çaldılar: 3 şüpheli gözaltında!
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Ağustos'ta bir iş yerinde meydana gelen yüksek meblağlı kablo hırsızlığı olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.



3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli mahkemece tutuklanarak Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ALİAĞA #İZMİR

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İzmir’de akılalmaz hırsızlık! Milyonlarca liralık kabloları çaldılar: 3 şüpheli gözaltında!
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