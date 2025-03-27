İzmir’de Aliağa Limanı rüşvet operasyonu soruşturması tamamlandı

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığında görevli memurlar ile gemi acentesi şirketleri çalışanları arasında, gemilerin geliş-gidiş zamanlarının belirtilen saatlerde olmaması, gemi personelinin mesleki yeterlilik seviyelerini gösteren belgelerin bulunmaması, gemilerin getirmiş olduğu konteyner sayılarındaki tutarsızlıklar gibi konulara cezai işlem uygulamak yerine, göz yumma karşılığında hesaptan ve elden para alışverişi olduğunu tespit etti. MASAK verileri, fiziki ve teknik takip çalışmaları, kamera görüntüleriyle işlemleri belirleyen ekipler, 22 Ekim 2024'te İzmir, Mardin, Manisa ve Tokat'ta operasyon düzenlemiş, 6'sı limanda görevli memur, 28'i acente çalışanı olmak üzere 34 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 23'ü tutuklanmış, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23'ü tutuklu 34 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Rüşvet almak ve vermek suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede gemi acentesi şirketlerinde çalışan sanıkların, Aliağa ilçesindeki limanlara gelen gemiler için evrak eksikliğine göz yumulması ve işlemlerinin hızlandırılması amacıyla Liman Başkanlığı bazı çalışanlarına gemi başına rüşvet verdikleri belirtildi.

RÜŞVET ANLAŞMASI YAPILMIŞ

İddianamede, her yılın başında Aliağa Liman Başkanlığında görevli memurlar ile gemi acentesi çalışanları arasında gemi başına alınacak rüşvet miktarına ilişkin anlaşma yapıldığı, anlaşmayla gemi başına ücret tarifesi uygulandığı, cezalık bir durum olduğunda cezanın miktarına göre ayrıca rüşvet verildiği kaydedildi.

RÜŞVETE 'AYLIK' DEMİŞLER

"Dilekçe", "evrak", "aylık" gibi kelimelerin sanıklar arasında şifreli konuşma olarak kullanıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların Liman Başkanlığındaki memurlarla buluşarak para verdiklerinin görüntülendiği ifade edildi. WhatsApp mesajlarının da bulunduğu iddianamede sanıklardan M.A'nın S.Ö'ye "Dilekçeyi bıraktım, getiririz." gibi ifadeler kullanması yer aldı. Rüşvete şifre olarak "aylık" denildiği iddianamede belirtildi.

10 YILDA 18 MİLYON LİRA RÜŞVET

Aliağa Liman Başkanlığında görevli memurlardan İ.A'nın banka hesabındaki 8 yıllık geçmişinde 356 işlemde hesabına 1 milyon 534 bin 815 lira para girişi, 780 bin 941 lira da para çıkışı olduğu tespit edildi. Aliağa limanlarına 10 yılda 46 bin 685 gemi geldiği, toplam 18 milyon 674 bin lira rüşvet verildiği belirtildi. İddianamede 6'sı memur 34 sanık hakkında her rüşvet alışverişi için 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapis istendi.