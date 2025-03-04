İzmir’de başıboş köpekler Elif’e saldırdı! Acılı anne isyan etti: Alışveriş merkezinde ne işi var?

"Sonra AVM'deki sağlıkçılar geldi ve bir şey yapamayacaklarını hastaneye gitmemiz gerektiğini söylediler. Ben panikle hemen babasını aradım ve ardından şikayet etmek için polisi aradık. Polis de 'Bizim işimiz değil bu, zabıta ile görüşmeniz gerekiyor' dedi. Yani alışveriş merkezleri gibi güvenli bir ortamda nasıl oluyor da böyle bir şey olabiliyor. Ben anlayamıyorum" dedi.

"SALDIRGAN BİR KÖPEĞİN BURADA NE İŞİ VAR"

Saldırgan köpeği barındıran AVM ve mağazaya tepki gösteren anne Esra Erdoğan, "Kızımı hastaneye götürdük ve kuduz aşısını oldu. Daha sonra da tekrar bir aşı olacak ve 4 doz aşı olacak. Yani gerçekten ben anlayamıyorum, saldırgan köpeğin alışveriş merkezinde ne işi var? Güvenlikle konuştuğumda köpeğin kendilerine de saldırdığını, 'Kovalıyoruz, yine geliyor, ne yapalım' dediler. Bunu bir güvenlik söylüyor. Madem köpeği dışarı atamıyorsun, saldırgan bir köpeğin burada ne işi var? Ben çocuğumun yanındaydım, yakındım ki onu oradan çekebildim. Yakınında olmasaydım tüm yüzünü parçalayabilirdi de. Benim kızım şu an travma yaşıyor. Hayvanları seven bir kızdı ama dün gece geldi ve 'Annem benim yanımda yat, korkuyorum, odamda kedi ve köpek var diyor. Hayvanları seven kızım belki artık hayvan sevemeyecek. Psikolojik destek alacağız" diye konuştu.