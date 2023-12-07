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Giriş Tarihi: 7.12.2023 04:49

İzmir'de berber dükkanına ateş açıldı: 1 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde tıraş olmak için berberde sıra bekleyen S.D. (35), dükkana gelen husumetlisi M.Ö. (25) tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, S.D. hastaneye kaldırıldı

DHA
İzmir’de berber dükkanına ateş açıldı: 1 yaralı

Olay, saat 19.45 sıralarında Şehit Asteğmen Mesut Uzlu Sokak'taki bir berberde meydana geldi.

İddiaya göre, S.D., tıraş olmak için sıra beklerken husumetlisi M.Ö., tabancayla dükkana girdi. S.D.'ye tabancayla ateş eden M.Ö. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı S.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

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İzmir'de berber dükkanına ateş açıldı: 1 yaralı
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