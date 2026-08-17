İzmir’de CHP’li belediyeler satışa doymuyor: Dikkat çeken 175 milyon detayı!

İzmir'de satışlar tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda elindeki taşınmazları haraç mezat satışa çıkaran Dikili Belediyesinden sonra bir satış haberi de Çeşme Belediyesinden geldi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait 5 taşınmaz satışa çıkarıldı.