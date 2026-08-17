İzmir’de CHP’li belediyeler satışa doymuyor: Dikkat çeken 175 milyon detayı!

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli
TOPLAM 175 MİLYON LİRALIK KAYNAK
Ilıca, Sakarya ve Alaçatı mahallelerinde yer alan taşınmazlar arsa niteliğinde. Kapalı zarf usulü gerçekleştirilecek ihale 31 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Belediye ek hizmet binası sergi salonunda gerçekleştirilecek ihalede satışlar belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşirse belediyenin kasasına 175 milyon liralık kaynak aktarılacak.
EN PAHALISI 60 MİLYON LİRA
Satış listesindeki en yüksek muhammen bedel, Ilıca Mahallesi Punta Mevkii'nde bulunan 7545 ada 2 parsel numaralı taşınmaz için belirlendi. Arsa 60 milyon lira muhammen bedelle satış listesine kondu. 14.30'da başlayacak ihale 15.30'da sona erecek. Her taşınmaz için 15'er dakikalık oturumlar yapılacak.
HANGİ TAŞINMAZ NE KADARA SATILACAK?
*Ilıca Mahallesi, Punta Mevkii – 7545 ada 1 parsel: 200 metrekare. Muhammen bedel 10 milyon TL.
*Ilıca Mahallesi, Punta Mevkii – 7545 ada 2 parsel: 1.209 metrekare. Muhammen bedel 60 milyon 450 bin TL. İhale saati 14.45.
*Ilıca Mahallesi – 8171 ada 7 parsel: 652 metrekare. Muhammen bedel 32 milyon 600 bin TL, İhale saati 15.00.
*Sakarya Mahallesi, Punta Mevkii – 6115 ada 3 parsel: 833 metrekare. Muhammen bedel 45 milyon 815 bin TL. İhale saati 15.15.
*Alaçatı Mahallesi, İmamoğlu Mevkii – 3383 ada 6 parsel: 523 metrekare. Konut alanı niteliğindeki taşınmazın muhammen bedeli 26 milyon 150 bin TL.