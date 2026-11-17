İzmir'de terör örgütü DEAŞ'ın finansman kaynaklarının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olarak 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında yürütüldü. Soruşturma çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında yakalama çalışmaları devam eden 1 şüphelinin yanı sıra, 1 şüphelinin de başka bir suçtan ceza infaz kurumunda hükümlü veya tutuklu olarak bulunduğu tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin finansman kaynaklarının tespit edilmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik soruşturmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. Soruşturmayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör