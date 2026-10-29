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Giriş Tarihi: 29.10.2026 00:19

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu! 111 kişi yakalandı

İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 111 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında çok sayıda çocuk da bulunuyor.

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AA
İzmir’de düzensiz göçmen operasyonu! 111 kişi yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aliağa ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ekipleri, 14'ü çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Foça açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu ekipleri sevk edildi.

Durdurulan hareket halindeki lastik bottaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine Foça açıklarında lastik bottaki 1'i çocuk 36 göçmen ile Menderes açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ALİAĞA #FOÇA #İZMİR #MENDERES #SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
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İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu! 111 kişi yakalandı
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