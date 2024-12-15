İzmir’de eğlence mekanında tanıştığı adamı dışarıda gasp etti!

Olay geçtiğimiz gün İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli 27 yaşındaki M.K., eğlence mekanında tanıştığı mağdur 45 yaşındaki C.A. ile birlikte mekanda eğlendikten sonra dışarıda alkol almaya başladı. Daha sonra şüpheli M.K., mağduru önce darp etti. Ardından mağdurun cüzdanında bulunan 5 bin Euro parayı zorla aldı.
TUTUKLANDI
Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, SAM Büro ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.K., Suç Önleme ve Araştırma ekipleri tarafından aynı gün yakalandı.