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Giriş Tarihi: 15.12.2024 18:20

İzmir’de eğlence mekanında tanıştığı adamı dışarıda gasp etti!

İzmir’in Konak ilçesinde eğlence mekanında tanıştığı kişiyle eğlendikten sonra dışarıda alkol alan şüpheli, adamı önce darp etti ardından 5 bin Euro parasını gasp etti.

İHA
İzmir’de eğlence mekanında tanıştığı adamı dışarıda gasp etti!

Olay geçtiğimiz gün İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli 27 yaşındaki M.K., eğlence mekanında tanıştığı mağdur 45 yaşındaki C.A. ile birlikte mekanda eğlendikten sonra dışarıda alkol almaya başladı. Daha sonra şüpheli M.K., mağduru önce darp etti. Ardından mağdurun cüzdanında bulunan 5 bin Euro parayı zorla aldı.



TUTUKLANDI

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, SAM Büro ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.K., Suç Önleme ve Araştırma ekipleri tarafından aynı gün yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İzmir’de eğlence mekanında tanıştığı adamı dışarıda gasp etti!
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