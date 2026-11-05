Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de ev yangını! Anne hayatını kaybetti: 2 çocuğu yaralandı
Giriş Tarihi: 05.11.2026 15:34

İzmir'de ev yangını! Anne hayatını kaybetti: 2 çocuğu yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen Dılgıran Enç (23) yaşamını yitirdi, çocukları Enver (7) ve Aras Enç (8) ise hastanede tedaviye alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA Yaşam
İzmir’de ev yangını! Anne hayatını kaybetti: 2 çocuğu yaralandı
  • ABONE OL

İzmir Torbalı'nın Yemişlik Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin mutfağında, bugün saat 03.00 sıralarında korkunç yangın çıktı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ALEVLER BİR ANDA MUTFAĞI SARDI

Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen Dılgıran Enç ile oğulları Enver Enç ve Aras Enç, Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Dılgıran Enç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Enver ve Aras Enç kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de ev yangını! Anne hayatını kaybetti: 2 çocuğu yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA