İzmir’de ev yangını! Anne hayatını kaybetti: 2 çocuğu yaralandı

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Dılgıran Enç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Enver ve Aras Enç kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı

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