İzmir’de faciada hayatını kaybeden mühendisin kardeşinden yürek yakan sözler: "İş kazası dersen işten atarlar” diyerek tehdit etmişler!

'DOĞUM GÜNÜMDÜ, BANA HEDİYELER ALACAKTI'

Kendi doğum gününün 16 Kasım olduğunu belirten Özçelik, "16 Kasım'da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı. Sabah bana saçını nasıl kestireceğini sordu. Yeni tıraş olmuştu, akşam bana gösterecekti. Siz bunu benim elimden aldınız. Teker teker hesap vereceksiniz. En az suçlusundan en çok suçlusuna kadar hepsinden hesap soracağım. Gerekirse kendimi öldüreceğim ama o hesabı soracağım. Teker teker hesap vereceksiniz" dedi. Kadir Kaan Özçelik'in diğer akrabaları da sorumlulardan hesap soracaklarını dile getirdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör