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Giriş Tarihi: 10.11.2026 12:24

İzmir’de faciada hayatını kaybeden mühendisin kardeşinden yürek yakan sözler: "İş kazası dersen işten atarlar” diyerek tehdit etmişler!

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında hayatını kaybeden 17 işçinin yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanması için bekleyişini sürdürüyor. Faciada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Makine Mühendisi Kadir Kaan Özçelik'in kardeşi Şeval Özçelik, fabrika yetkililerine isyan etti. Ağabeyinin daha önce de iş kazası geçirdiğini söyleyen acılı kardeş, "Siz bunu elimden aldınız, en azından en çoğuna kadar hepinizden hesap soracağım" diyerek tepki gösterdi.

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İzmir’de faciada hayatını kaybeden mühendisin kardeşinden yürek yakan sözler: İş kazası dersen işten atarlar diyerek tehdit etmişler!
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İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ'a ait fabrikada yaşamını yitirenlerin yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanması için bekleyişini sürdürüyor. Olayda ağabeyi makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik'in (25) kız kardeşi Şeval Özçelik (20), fabrika yetkililerine tepki gösterdi. Özçelik, "Annem ve babam kardeşimin yasını bile tutamıyor. Çünkü ağabeyim dün saat 12.00'de firma yöneticileri ve diğer sorumlular tarafından öldürüldü. Henüz kimlerin sorumlu olduğunu bile bilmiyorum. Ağabeyim sabah saatlerinde öldü ama bize öldüğünü söylemediler" dedi.


Kadir Kaan Özçelik

DAHA ÖNCE İŞ KAZASINDA YARALANMIŞ

Ağabeyinin fabrikada işe başlayalı henüz 3 ay olduğunu belirten Şeval Özçelik, "Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Ağabeyimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı. Ancak çevresindeki insanlar, onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diyerek korkutmuş.

Menemen Devlet Hastanesi'ne kontrole gitti ama yine de şikayetçi olamadı. Aradan bir hafta geçtikten sonra çalışmak için tekrar iş yerine gitti. Kendisiyle uğraşacaklarını ve tehdit edileceğini söylediler. Ağabeyimin canına kastettiler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

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'DOĞUM GÜNÜMDÜ, BANA HEDİYELER ALACAKTI'

Kendi doğum gününün 16 Kasım olduğunu belirten Özçelik, "16 Kasım'da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı. Sabah bana saçını nasıl kestireceğini sordu. Yeni tıraş olmuştu, akşam bana gösterecekti. Siz bunu benim elimden aldınız. Teker teker hesap vereceksiniz. En az suçlusundan en çok suçlusuna kadar hepsinden hesap soracağım. Gerekirse kendimi öldüreceğim ama o hesabı soracağım. Teker teker hesap vereceksiniz" dedi. Kadir Kaan Özçelik'in diğer akrabaları da sorumlulardan hesap soracaklarını dile getirdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR #ALİAĞA

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İzmir’de faciada hayatını kaybeden mühendisin kardeşinden yürek yakan sözler: "İş kazası dersen işten atarlar” diyerek tehdit etmişler!
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