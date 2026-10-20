İzmir’de FETÖ/PDY operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İKİ AYRI YAPILANMAYA OPERASYON

Çalışmalar kapsamında, örgütün "Emniyet mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3'ü ihraç edilmiş polis memuru, 1'i görevli öğretmen olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün sosyal medya platformlarında propaganda yaptığı değerlendirilen yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda ise 10 şüphelinin tamamı yakalandı.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Böylece iki ayrı yapılanmaya yönelik operasyonlarda toplam 16 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma işlemlerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.