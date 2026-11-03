İzmir’de fuhuş operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde gerçekleştirildiği iddia edilen fuhuş faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatıldı. Türk Ceza Kanunu'nun 227'nci maddesinde yer alan 'Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama' ile 220'nci maddesinde düzenlenen 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçları kapsamında yürütülen soruşturmanın, son bir yılda yapılan ihbarlar üzerine başlatıldığı belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan çok sayıda ihbar ve başvuruyu değerlendiren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlerle bağlantılı 12 şüpheli ve 23 ayrı fuhuş eylemi tespit edildi. Olaylar hakkında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen 22 kişinin de ifadesine başvuruldu.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi, belge ve deliller doğrultusunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği iddia edilen eylemler ile aralarındaki olası örgütsel bağlantıların ortaya çıkarılması için adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.