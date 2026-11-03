Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de fuhuş operasyonu: 12 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:43

İzmir'de fuhuş operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

İzmir'de fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Son bir yılda 112 Acil Çağrı Merkezi ve CİMER'e yapılan ihbarlar üzerine başlatılan çalışmalarda 23 ayrı fuhuş eylemi tespit edilirken, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 22 kişinin de ifadesine başvuruldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
İzmir’de fuhuş operasyonu: 12 şüpheli gözaltında
  • ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde gerçekleştirildiği iddia edilen fuhuş faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatıldı. Türk Ceza Kanunu'nun 227'nci maddesinde yer alan 'Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama' ile 220'nci maddesinde düzenlenen 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçları kapsamında yürütülen soruşturmanın, son bir yılda yapılan ihbarlar üzerine başlatıldığı belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan çok sayıda ihbar ve başvuruyu değerlendiren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlerle bağlantılı 12 şüpheli ve 23 ayrı fuhuş eylemi tespit edildi. Olaylar hakkında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen 22 kişinin de ifadesine başvuruldu.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi, belge ve deliller doğrultusunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği iddia edilen eylemler ile aralarındaki olası örgütsel bağlantıların ortaya çıkarılması için adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

#İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #TÜRK CEZA KANUNU #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #İZMİR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de fuhuş operasyonu: 12 şüpheli gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA