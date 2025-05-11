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Giriş Tarihi: 11.5.2025 04:09

İzmir’de gaz sızıntısı sonrası patlama: 4 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde, 7 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamada 4 kişi yaralandı

DHA
İzmir’de gaz sızıntısı sonrası patlama: 4 yaralı

Olay, 00.15 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 162. Sokak 24-A numaralı, 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamayı duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bu sırada dairede yangın çıkarken, bina tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Yaşanan patlama ve ardından çıkan yangında, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin patlamanın yaşandığı dairede, 1'inin aynı binada yaşadığı, diğer 2'sinin ise o sırada sokaktan geçen vatandaş olduğu belirtildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama sonrası 3'üncü kattaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

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İzmir’de gaz sızıntısı sonrası patlama: 4 yaralı
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