İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İki grup arasındaki kavgada tabancayla vurulan 13 yaşındaki Ramazan Miraç Teker çevredekiler tarafından otomobil ile özel bir hastaneye yetiştirilirken, tabancayla vurulan F.Ö. ve bıçaklanan Ç.Ö., ambulans ile Katip Çelebi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Teker hayatını kaybederken, F.Ö., ve Ç.Ö.'nün tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın gerçekleştiği sokakta ve yarıların kaldırıldığı hastanede Çevik Kuvvet ekipleri ile Yunus timleri, emniyet tedbir aldı. Polis olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma başlattı.