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Giriş Tarihi: 2.11.2026 00:40

İzmir’de inşaat alanında toprak kayması: 3 bina tahliye edildi!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde temel kazısı yapılan inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

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AA Yaşam
İzmir’de inşaat alanında toprak kayması: 3 bina tahliye edildi!
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde temel kazısı yapılan inşaat alanında toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazı alanının üst tarafında kalan 2'şer katlı 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

"ÇOK BÜYÜK GÜRÜLTÜ DUYDUM"


Binaların sakinlerinden Mehmet Nuri Hasanoğlu, gün içinde binanın temelinden ses geldiğini belirterek "Yatakta uzanırken çok büyük bir gürültü duydum. Deprem olduğunu düşündüm. Dışarıya çıktığımda insanların toplandığını gördüm." dedi.

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Hasanoğlu, oturduğu binanın altının boşaldığını gördüğünü aktararak, olayın yağmur nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini ifade etti. Mukaddes Duman ise risk nedeniyle evinden çıkmak durumunda kaldığını belirterek, sabah çocuğunun okula gideceğini, eşyalarının evde kaldığını ve mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istediğini söyledi. Talep edenlerin misafirhaneye yerleştirilmesi için işlemler başlatıldı.

#İZMİR #BAYRAKLI

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İzmir’de inşaat alanında toprak kayması: 3 bina tahliye edildi!
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