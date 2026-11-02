İzmir’de inşaat alanında toprak kayması: 3 bina tahliye edildi!

Hasanoğlu, oturduğu binanın altının boşaldığını gördüğünü aktararak, olayın yağmur nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini ifade etti. Mukaddes Duman ise risk nedeniyle evinden çıkmak durumunda kaldığını belirterek, sabah çocuğunun okula gideceğini, eşyalarının evde kaldığını ve mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istediğini söyledi. Talep edenlerin misafirhaneye yerleştirilmesi için işlemler başlatıldı.

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