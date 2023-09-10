İzmir’de kadın ve çocuk sığınmacılara çirkin saldırı! Nefret kustular

Buca ilçesine bağlı Gediz semtinde seyir halindeki bir belediye otobüsünde Suriyeli 3 kadın ile otobüsteki vatandaşlar arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KADIN VE ÇOCUKLARA SALDIRI: NEFRET KUSTULAR
Kavganın nedeni bilinmezken, Suriyeli kadınlar seyir halindeki otobüs durdurulduktan sonra çocuklarıyla birlikte yolda indirildi. Görüntülerde hakarete uğrayan Suriyeli kadınlar aşağı indirildikten sonra yolculardan bazılarının 'defolun gidin ülkenize, ohh" dedikleri duyuluyor.
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