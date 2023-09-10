Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de kadın ve çocuk sığınmacılara çirkin saldırı! Nefret kustular
Giriş Tarihi: 10.9.2023 11:00 Son Güncelleme: 10.9.2023 11:32

İzmir'de kadın ve çocuk sığınmacılara çirkin saldırı! Nefret kustular

İzmir'in Buca ilçesinde belediye otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Suriyeli 3 kadın ve çocuklarıyla birlikte araçtan indirildi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, otobüsteki vatandaşların “defolun gidin ülkenize, ohh” dedikleri duyuldu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de kadın ve çocuk sığınmacılara çirkin saldırı! Nefret kustular

Buca ilçesine bağlı Gediz semtinde seyir halindeki bir belediye otobüsünde Suriyeli 3 kadın ile otobüsteki vatandaşlar arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KADIN VE ÇOCUKLARA SALDIRI: NEFRET KUSTULAR

Kavganın nedeni bilinmezken, Suriyeli kadınlar seyir halindeki otobüs durdurulduktan sonra çocuklarıyla birlikte yolda indirildi. Görüntülerde hakarete uğrayan Suriyeli kadınlar aşağı indirildikten sonra yolculardan bazılarının 'defolun gidin ülkenize, ohh" dedikleri duyuluyor.

İzmir'de Suriyeli 3 kadını çocuklarıyla birlikte otobüsten atıp "Oh" çektiler | Video

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Vatandaşlar sosyal medyaya düşen görüntülere tepki gösterdi.

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İzmir'de kadın ve çocuk sığınmacılara çirkin saldırı! Nefret kustular
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