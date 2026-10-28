İzmir’de kadınlar için yeni proje! 3 ayda 150 kadına hukuki eğitim

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kadınların hukuki farkındalığını artırmak ve adalete erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan "Mağdur Kadınlara Yönelik Hukuki Okuryazarlık Eğitimi Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi. İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, kadınların haklarını bilmelerinin ve bu hakları kullanabilmelerinin önemine dikkat çekildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın açılış konuşmasını yaptığı programa; üniversitelerin temsilcileri, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, KAÇOK Derneği, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile adliye personeli katıldı.

3 AYDA 150 KADINA ULAŞILACAK

Proje kapsamında üç ay boyunca toplam 150 kadına eğitim verilecek. Eğitimlerde temel haklar, hukuki başvuru yolları, 6284 sayılı Kanun kapsamında alınabilecek koruyucu ve önleyici tedbirler ile mağdurlara sunulan destek mekanizmaları ele alınacak. Kadınların hukuki süreçler hakkında bilgi sahibi olmasını ve haklarını ararken karşılaşabilecekleri zorlukları aşmasını amaçlayan proje ile özellikle mağdur kadınların adalet mekanizmalarına erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

KADINA YÖNELİK TEHDİT VE YARALAMA OLAYLARINDA DÜŞÜŞ

Açılış konuşmasında adalete erişim ve hukuki farkındalığın önemine değinen Başsavcı Ali Yeldan, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin karşılaştırmalı verileri paylaştı. Yeldan, kadına yönelik tehdit olaylarında yüzde 20,2, kasten yaralama olaylarında ise yüzde 19,4 azalma kaydedildiğini belirtti. Israrlı takip suçu kapsamında 1 bin 495 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını aktaran Yeldan, 127 yükümlünün elektronik kelepçeyle takip edildiğini ifade etti.

AMAÇ, KADINLARIN HAKLARINI BİLMESİ

Kadınların yalnızca haklarının korunmasının değil, bu haklara nasıl ulaşacaklarını bilmelerinin de önem taşıdığına dikkat çekilen projeyle, hukuki okuryazarlığın yaygınlaştırılması ve hak arama bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen proje ile kadınların hukuki süreçlerde daha bilinçli hareket edebilmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerden haberdar olması ve ihtiyaç duyduklarında ilgili kurumlara başvurabilmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör