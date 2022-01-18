Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de koca vahşeti! Karısı Sinem Karaboğa için kayıp başvurusu yapmıştı! Korkunç gerçek ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 18.1.2022 19:23 Son Güncelleme: 18.1.2022 20:12

İzmir'de koca vahşeti! Karısı Sinem Karaboğa için kayıp başvurusu yapmıştı! Korkunç gerçek ortaya çıktı!

DHA
İzmir’de koca vahşeti! Karısı Sinem Karaboğa için kayıp başvurusu yapmıştı! Korkunç gerçek ortaya çıktı!

İzmir'de Ferat Karaboğa karısı Sinem Karaboğa'ya ulaşamadığını belirterek 6 ay önce kayıp başvurusu yaptı. Cani koca suçunu 3 yıl sonra itiraf etti. Sinem Karaboğa'nın kocası tarafından boğularak öldürüldükten sonra Artvin’in Ardanuç ilçesinde boş araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Karaboğa’nın gösterdiği alanda yapılan kazıda kadının cesedine ulaşıldı.

İzmir'de, yaklaşık 6 ay önce jandarmaya başvuran Ferat Karaboğa, eşi Sinem Karaboğa'ya ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerce başlatılan arama çalışmalarında kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı. Yürütülen soruşturmada polis, Ferat Karaboğa'yı eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına aldı. Tutuklanan Karaboğa, cezaevinde suçunu itiraf etti. Ferat Karaboğa, boğarak öldürdüğü eşini battaniyeye sarıp, bir dönem yaşadıkları Artvin'in Ardanuç ilçesinde boş araziye gömdüğünü söyledi.

KISKANÇLIK CİNAYETİ

Cinayet zanlısının gösterdiği alanda Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde ekiplerce yapılan kazı çalışmasında kadının cesedine ulaşıldı. Ceset, otopsi ve DNA tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Karaboğa'nın cinayeti kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu işlediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ferat Karaboğa'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Yalandan kim ölmüş ki diyorlar. Doğrudur. Yalandan beden ölmez ama gönül ölür, dostluk ölür, güven ölür" ifadelerine yer verdiği görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de koca vahşeti! Karısı Sinem Karaboğa için kayıp başvurusu yapmıştı! Korkunç gerçek ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA