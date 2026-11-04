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Giriş Tarihi: 04.11.2026 16:15

İzmir'de korkunç olay! Denizde kadın cesedi bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde denizde hareketsiz bulunan 30 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir’de korkunç olay! Denizde kadın cesedi bulundu
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İzmir'de öğle saatlerinde Bayraklı'da denizde hareketsiz halde bir kişinin bulunduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DENİZDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin titiz çalışmasıyla denizden karaya çıkarılan kadının sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak, şerit çekti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde ve ceset üzerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından üzerinde herhangi bir kimlik belgesine rastlanmayan ve 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR

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İzmir'de korkunç olay! Denizde kadın cesedi bulundu
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