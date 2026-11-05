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Giriş Tarihi: 05.11.2026 18:38

İzmir'de korkunç olay. Estetik operasyonu sonu oldu! 11 saatlik ameliyat...

İzmir'in Konak ilçesinde özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı geçiren ruh ve sinir hastalıkları uzmanı, operasyondan 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Estetik operasyonun ardından kalbi duran doktor, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İzmir’de korkunç olay. Estetik operasyonu sonu oldu! 11 saatlik ameliyat...
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Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, yüz germe estetiği olmak üzere Konak ilçesindeki Özel Gazi Hastanesinde ameliyata alındı.

Estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyon, iddiaya göre 11 saat sürdü.

Ameliyatın ardından kalbinin durduğu belirlenen Uzm. Dr. Yılmaz, uzun süre yapılan kalp masajının ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Hastanedeki uzman ekibin çabalarına rağmen hekim hayatını kaybetti. Talihsiz doktorun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uzm. Dr. Emine Yılmaz'ın eşinin de özel bir hastanede radyoloji doktor olduğu öğrenildi.

Öte yandan ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. U.B.'nin hastane ile uzaktan anlaşmalı çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
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İzmir'de korkunç olay. Estetik operasyonu sonu oldu! 11 saatlik ameliyat...
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