İzmir’de korkutan kaza! Belediye otobüsüne çarpan tramvay raydan çıktı!
İzmir'in Konak ilçesinde sola dönüş yapmak için manevra yapan belediye otobüsüne çarpan tramvay raydan çıktı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin tramvayı yeniden raya alma çalışmaları sürerken, korkutan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Konak ilçesi Gazi Bulvarı'nda korkutan kaza meydana geldi. Halkapınar yönünden Fahrettin Altay yönüne giden tramvay, sola dönüş yapmak için manevra yapan 35 DB 1108 plakalı belediye otobüsüne çarptı.
KAZADA ŞANS ESERİ ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI
Çarpmanın etkisiyle tramvay raydan çıkarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşanırken, ekiplerin tramvayı yeniden raya alma çalışmaları devam ediyor.
O ANLAR GÜVENLİ KAMERASINDA
Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.