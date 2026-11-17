KAZADA ŞANS ESERİ ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI

Çarpmanın etkisiyle tramvay raydan çıkarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşanırken, ekiplerin tramvayı yeniden raya alma çalışmaları devam ediyor.