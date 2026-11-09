İzmir’de korkutan patlama! Görgü tanıkları dehşeti böyle anlattı: ’Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı’

"SANKİ YER KABUĞU ALTIMIZDAN KAYDI"



Görgü tanıklarından Deniz Ülker de şiddetli bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyor. Yer altımızdan kaydı resmen. Bacanın olduğu yerde yangın çıktı." diye konuştu.

Durali Ülker ise "Çok şiddetli bir patlama oldu. Ardından dumanlar ve toz bulutu çıktı; sonra da yanmaya başladı. Sonra itfaiye ve ambulanslar geldi" diye konuştu.