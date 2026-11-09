İzmir’de korkutan patlama! Görgü tanıkları dehşeti böyle anlattı: ’Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı’

Aliağa ilçesindeki sanayi tesisinde önce patlama sesi duyuldu, ardından dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Patlamanın ilk belirlemelere göre fabrikanın karbondioksit dolum noktasında meydana geldiği iddia edildi. İş yerinde çok büyük hasar oluştu. Patlamada ölü ve yaralı işçilerin bulunduğu öne sürüldü.
"DEPREM OLUYOR SANDIK"
Patlama esnasında fabrikanınn dışında olduğunu söyleyen Deniz Ülker adlı vatandaş, "Biz sesi duyunca önce deprem oluyor sandık. Sonra bacalardan çıkan siyah dumanları ve alevleri gördük. Ambulanslar ve itfaiyeler geldi. Perişan olduk. Patlamanın sebebini bilmiyoruz; zaten burada sürekli patlamalar oluyor irili ufaklı" dedi.
"SANKİ YER KABUĞU ALTIMIZDAN KAYDI"
Görgü tanıklarından Deniz Ülker de şiddetli bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyor. Yer altımızdan kaydı resmen. Bacanın olduğu yerde yangın çıktı." diye konuştu.
Durali Ülker ise "Çok şiddetli bir patlama oldu. Ardından dumanlar ve toz bulutu çıktı; sonra da yanmaya başladı. Sonra itfaiye ve ambulanslar geldi" diye konuştu.
"YER TİTREDİ ÇOK ŞİDDETLİYDİ"
Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker, büyük bir patlama olduğunu söyledi. Patlamanın ardından toz bulutu ve duman çıktığını anlatan Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.
"BOMBA ETKİSİNDE BİR PATLAMAYDI"
Turan İlbay ise patlamanın yaşandığı fabrikada tır şoförü olarak çalıştığını, aracıyla fabrikadan çıkmak üzereyken patlama yaşandığını anlatarak, "Bomba etkisinde bir patlama oldu. Arabayı kenara çektim." dedi.