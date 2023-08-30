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Giriş Tarihi: 30.8.2023 05:16

İzmir'de korkutan yangın! Fabrika küle döndü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangında makaron üretimi yapan bir fabrika tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

İHA
İzmir’de korkutan yangın! Fabrika küle döndü

Olay gece 23.00 saatlerinde Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 29 Sokak'ta meydana geldi. Makaron üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrika tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangından kaynaklı dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İzmir'de korkutan yangın! Fabrika küle döndü
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