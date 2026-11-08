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Giriş Tarihi: 08.11.2026 23:49

İzmir'de kumar operasyonunda 52 kişiye para cezası kesildi

İzmir'in Bornova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynayan 52 kişiye toplam 615 bin 12 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu ve tombala oyununda görev aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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İzmir’de kumar operasyonunda 52 kişiye para cezası kesildi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde tombala oynatıldığını tespit etti. Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 75 tombala kağıdı, 8 deste iskambil kağıdı, bin pul ele geçirdi. İş yerinde bulunan 52 kişiye toplam 615 bin 12 TL idari para cezası uygulandı.

3 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

İş yeri sorumlusu ve tombala oyununda görev aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İZMİR #BORNOVA
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İzmir'de kumar operasyonunda 52 kişiye para cezası kesildi
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