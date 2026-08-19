İzmir’de nefes kesen operasyon! Uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı: Şüpheli balkondan kendini sarkıtıp…

ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Vatandaşın 112'yi araması ile Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, apartman girişini gören kameralardan 168 saatlik görüntü incelemesinde, uyuşturucu maddelerin içerisinde olduğu poşetle apartmana giriş yapan şüpheli kişinin görüntüsü belirlendi. Yapılan sistem ve saha çalışmasında şahsın açık kimlik bilgileri tespit edildi. 25 yaşındaki S.A. isimli şahsın, gece vaktinde silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranmasının olduğu anlaşıldı.