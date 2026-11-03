İzmir’de okul kampüsünde ağacı ateşe vermişlerdi: 2 çocuk gözaltına alındı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili resen soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, ağacı ateşe veren kişilerin eğitim kampüsünde öğrenim gören 2 çocuk olduğu tespit edildi.

KAMERA KAYITLARI VE DELİLLER İNCELENDİ

Olayın aydınlatılması amacıyla olay yeri inceleme çalışmaları gerçekleştirildi. İtfaiye raporu temin edilirken, kampüsteki kamera kayıtları incelendi, tanıkların ifadeleri alındı ve olayla ilgili deliller toplandı. Kimlikleri belirlenen 2 çocuk, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Çocuklar hakkında gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından dosyadaki işlemlerin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürüldüğü bildirildi.