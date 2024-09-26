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Giriş Tarihi: 26.9.2024 10:09

İzmir'de öldüren manevra: Mühendis Doruk Yormaz otomobiliyle denize uçtu!

İzmir'de mühendis Doruk Yormaz limanda manevra yapmak istediği otomobil, denize uçtu. Yapılan çalışmalarda Yormaz'ın cansız bedeni bulundu.

DHA
İzmir’de öldüren manevra: Mühendis Doruk Yormaz otomobiliyle denize uçtu!

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında İzmir Alsancak Limanı'nda meydana geldi. Mühendis olduğu öğrenilen Doruk Yormaz'ın manevra yapmak istediği otomobil, denize uçtu.

Liman işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Deniz polisi tarafından otomobilden çıkarılan Doruk Yormaz, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doruk Yormaz, buradaki müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Yormaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Doruk Yormaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yormaz'ın otomobili ise vinçle çıkarıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de öldüren manevra: Mühendis Doruk Yormaz otomobiliyle denize uçtu!
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