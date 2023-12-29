İzmir’de operasyon: 3.7 ton taklit etiketli etil alkol ele geçirildi!

Kontrollerde 3,7 ton taklit etiketli etil alkol, 1344 şişe sahte içki, boş şişe, kapak, etiket ve benzeri 1740 adet sahte içki üretiminde kullanılan malzeme, 8 litre içki aroması, 6 milyon 641 bin 890 içi doldurulmuş makaron, 2 milyon 520 bin 800 boş makaron, 6024 gümrük kaçağı puro, 2 bin 568 paket gümrük kaçağı sigara, 1993 elektronik sigara cihazı ve likiti, 325 kilo tütün ele geçirildi.