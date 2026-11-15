İzmir’de profesörün Mardinlileri hedef alan paylaşımına soruşturma! AK Partililerden peş peşe tepki geldi

İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Tartışma, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Turizm Projesi kapsamında sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşmasının ardından başladı. Çankırı'nın, revize edilen projeyle Çeşme'nin yatak kapasitesinin 23 bin 905 olarak belirlendiğini ve turizmin 12 aya yayılmasının hedeflendiğini açıklamasını alıntılayan Gürüz, paylaşımına "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" ifadelerini yazdı.

AK PARTİ CEPHESİNDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Söz konusu paylaşım kısa sürede tartışma yaratırken, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Gürüz'e sert tepki gösterdi. Çankırı, Mardinlilerin kimliği üzerinden yapılan ifadelerin yanı sıra midyeci esnafının emeğinin küçümsenmesini de eleştirerek, kullanılan dili ayrımcı ve aşağılayıcı olarak nitelendirdi. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da yaptığı açıklamada, söz konusu ifadeleri ırkçı ve üstenci bir yaklaşım olarak değerlendirdi. İnan, insanların doğdukları topraklar ve geçimlerini sağladıkları meslekler üzerinden hedef alınmasına tepki göstererek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Gürüz'ün paylaşımını eleştirerek yasal sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ, MARDİNLİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Büyüyen tepkilerin ardından Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, söz konusu paylaşımını kaldırdı. Gürüz, yaptığı açıklamada Çankırı'yı eleştirirken maksadını aştığını belirterek hem milletvekilinden hem de Mardinlilerden özür diledi. Gürüz, Çeşme'yi yapılaşmadan koruma düşüncesiyle hareket ettiğini savunurken, gelen tepkilerin haklı olduğunu ifade etti.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriye faaliyetleri sırasında tespit ettiği paylaşım, Türk Ceza Kanunu'nun 216/2'nci maddesinde düzenlenen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" kapsamında değerlendirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gürüz'ün ifade vermesi bekleniyor.