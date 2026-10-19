İzmir’de restoranda kanlı kavga! İş yeri sahibi öldü: Müşteri ağır yaralı



Cavit Pekşen

TARTIŞMA KANLI BİTTİ!

Kavgada Pekşen ve T.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Pekşen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.