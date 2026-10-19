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Giriş Tarihi: 19.10.2026 09:56

İzmir'de restoranda kanlı kavga! İş yeri sahibi öldü: Müşteri ağır yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda iş yeri sahibi ile müşteri arasında çıkan bıçaklı kavgada restoran sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgada yine ağır yaralanan ve müşteri olduğu öğrenilen kişinin tedavisi sürüyor. İşte detaylar...

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İHA Yaşam
İzmir’de restoranda kanlı kavga! İş yeri sahibi öldü: Müşteri ağır yaralı
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Olay, Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İş yeri sahibi Cavit Pekşen (42) ile müşteri T.T. (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.


Cavit Pekşen

TARTIŞMA KANLI BİTTİ!

Kavgada Pekşen ve T.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Pekşen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

Pekşen'in cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan T.T.'nin tedavisinin ise hastanede sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR

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İzmir'de restoranda kanlı kavga! İş yeri sahibi öldü: Müşteri ağır yaralı
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