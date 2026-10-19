İzmir’de restoranda kanlı kavga! İş yeri sahibi öldü: Müşteri ağır yaralı

Olay, Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İş yeri sahibi Cavit Pekşen (42) ile müşteri T.T. (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Cavit Pekşen
TARTIŞMA KANLI BİTTİ!
Kavgada Pekşen ve T.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Pekşen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.