İzmir’de sanayi tüpü faciası: 5 ölü 63 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir şırdancıda dün sanayi tüpünden kaynaklanan şiddetli bir patlama meydana geldi. Bu sırada büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Restoranda ve çevredeki binalarda büyük hasara neden olan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamanın ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığını bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olayın iki cumhuriyet savcısınca soruşturulacağını açıkladı.Soruşturma kapsamında, işyerinin sanayi tüpünü önceki gün değiştirdiği belirlenen H.C. adlı kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise faciayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini kaydetti. Faciada hayatını kaybedenlerin ise Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) olduğu açıklandı. Restorana yemeğe gelen Evin Aslan ve Birgül Sarsılmaz'ın kardeş oldukları kaydedildi.Havin ErginLise öğrencisi Havin Ergin'in ise kuzeniyle birlikte alışverişe çıktığı, patlama sırasında restoranın önünden geçtikleri kaydedildi. Baba Muttalip Ergin, "Çok üzgünüz. Kızım amcasının kızıyla alışverişe gitmişti" dedi. Bu arada Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Hasan Macit, patlamanın 5-6 kilometre uzaklıktaki Demirciköy'den de duyulduğunu söyledi.İZMİR Valisi Süleyman Elban, hastanede tedavi altına alınan 63 yaralıdan 40'ının taburcu edildiğini bildirdi. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu kaydeden Elban, "Aynı cadde üzerinde bulunan 11 binada da zararlar oluşmuş durumda. Mağdur olan vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılayacağız" diye konuştu.