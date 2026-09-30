İzmir’de Serpil Güral’ı bıçakla katletmişti! Cinayet sanığı eş için istenen ceza belli oldu

Menderes ilçesindeki olay, 5 Ekim 2025'te saat 13.30 sıralarında Görece Mahallesi İbn-i Sina Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Ahmet Güral ve eşi Serpil Güral arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Güral, eşini bıçakladı. 2 çocuk annesi Serpil Güral hayatını kaybederken, gözaltına alınan Ahmet Güral ise tutuklandı.

Soruşturmanın ardından Ahmet Güral hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK! KARAR DURUŞMASI 18 OCAK'TA

Ahmet Güral'ın yargılanmasına bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Güral'ın yanı sıra Serpil'in ailesi, avukatlar ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın beyanlarının tamamen yalan ve öldüğü için kendisini savunamayacak olan kişiye karşı iftira niteliğinde olduğunu ve Serpil Güral'ı 17 bıçak darbesiyle katlettiğini belirtti.

Savcı, sanığın 'Eşi canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırırmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Taraf avukatları esas hakkında mütalaaya karşı süre istedi. Avukatların süre talebini kabul eden heyet sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 18 Ocak 2027'ye erteledi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör