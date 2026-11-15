İzmir’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1’i ağır 4 yaralı! Polis saldırganların peşinde

İzmir'de gece saatlerinde Ege Mahallesi 1517 Sokak'ta feci olay meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli, burada bulunan M.C.S. (22), S.E.O. (18), D.E. (20) ve 15 yaşındaki kız çocuğu N.B.'ye tabancayla ateş açtı.