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Giriş Tarihi: 15.11.2026 09:45

İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1'i ağır 4 yaralı! Polis saldırganların peşinde

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletle sokağa gelen 2 şüphelinin tabancayla açtığı ateş sonucu 1’i ağır, 4 kişi yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İzmir’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1’i ağır 4 yaralı! Polis saldırganların peşinde
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İzmir'de gece saatlerinde Ege Mahallesi 1517 Sokak'ta feci olay meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli, burada bulunan M.C.S. (22), S.E.O. (18), D.E. (20) ve 15 yaşındaki kız çocuğu N.B.'ye tabancayla ateş açtı.

4 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Şüpheliler, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralılar, yakınları tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan M.C.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR

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İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1'i ağır 4 yaralı! Polis saldırganların peşinde
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