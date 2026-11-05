İzmir’de "Son Durak" filmi gerçek oldu: 20 yaşındaki gençten acı haber

OLAY ADETA SON DURAK FİLMİ GİBİ CEREYAN ETTİ

Çetinkaya ailesinin avukatı Fatih Kurdoğlu ise ikinci kazanın oluş şeklinin Son Durak filmini hatırlattığını belirterek, "İkinci kazanın meydana gelişi adeta ünlü Son Durak filmi gibiydi. Benzer bir kazada diğer kişi vefat etti. Biz onun acısına da üzüldük, ailesine başsağlığı dileriz. Vefat ettiği için dosya boyunca sanık olarak yargılanan bu kişi yönünden ceza davası düştü. Mahkeme heyeti de bu duruma çok şaşırdı. Kazaya sebebiyet veren diğer araç sürücüsüne ise 2,5 yıllık yargılamanın sonucunda bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermeden 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Verilen ceza bizi hukuki anlamda tatmin etti" dedi.

Olayın meslek hayatında çok nadir görüldüğünü vurgulayan Kurdoğlu, "Arkasında taşıdığı yolcunun ölümüne sebebiyet veren kişi 5-6 ay sonra başka bir kazada vefat ediyor. İkinci kazadan sonra ailesi gelip müvekkilin ailesine 'Biz size borcumuzu ödedik' gibi bir beyanda bulundu. Bu bizi şaşırttı ve üzdü. Neticede bir vefat söz konusu. Dediğim gibi olay adeta Son Durak filmi gibi cereyan etti" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör