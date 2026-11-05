İzmir’de tehditle haraç alan suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama

İzmir Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bayındır, Torbalı ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri; Bayındır, Tire ve Torbalı ilçelerinde iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek para talep eden suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. İlk olarak 5 Eylül'de Bayındır ilçesindeki bir iş yerine saldırı düzenleyen 2 şüpheli, 15 Ekim'de yakalandı. Bu şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, 2 Kasım'da yaptığı ikinci dalga operasyonda örgüt yöneticilerinin aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Bu 4 şüpheli de sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 1 şarjör ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Öte yandan suç örgütünün yurt dışında olduğu belirlenen lideri için kırmızı bülten ile aranma kaydının çıkarılması için işlemlere başlandığı bildirildi.