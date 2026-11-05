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Giriş Tarihi: 05.11.2026 09:22

İzmir'de tehditle haraç alan suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama

İzmir'de iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek haraç alan suç örgütüne yönelik 17 gün arayla düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar...

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İzmir’de tehditle haraç alan suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
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İzmir Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bayındır, Torbalı ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri; Bayındır, Tire ve Torbalı ilçelerinde iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek para talep eden suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. İlk olarak 5 Eylül'de Bayındır ilçesindeki bir iş yerine saldırı düzenleyen 2 şüpheli, 15 Ekim'de yakalandı. Bu şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, 2 Kasım'da yaptığı ikinci dalga operasyonda örgüt yöneticilerinin aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Bu 4 şüpheli de sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 1 şarjör ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan suç örgütünün yurt dışında olduğu belirlenen lideri için kırmızı bülten ile aranma kaydının çıkarılması için işlemlere başlandığı bildirildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR #TORBALI #TİRE

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İzmir'de tehditle haraç alan suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
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